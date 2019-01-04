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Десятки человек эвакуированы из бани из-за пожара

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]

Возгорание в банном комплексе произошло в Савёловском районе Москвы. Огонь вспыхнул в здании по адресу: 4-й Вятский переулок, дом 10.

По данным очевидцев, густой чёрный дым повалил из окон второго и третьего этажей. Прибывшие пожарные зафиксировали, что пожар начался в парильной комнате на втором этаже.

Спасатели эвакуировали 60 человек, указывают источники News.ru.

Ранее News.ru сообщал о ЧП при строительстве Московского метрополитена на востоке города. Задымление произошло в одном из тоннелей в районе Кожухово.


#москва #пожар
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