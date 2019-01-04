Десятки человек эвакуированы из бани из-за пожара

Возгорание в банном комплексе произошло в Савёловском районе Москвы. Огонь вспыхнул в здании по адресу: 4-й Вятский переулок, дом 10.
По данным очевидцев, густой чёрный дым повалил из окон второго и третьего этажей. Прибывшие пожарные зафиксировали, что пожар начался в парильной комнате на втором этаже.
Спасатели эвакуировали 60 человек, указывают источники News.ru.
Ранее News.ru сообщал о ЧП при строительстве Московского метрополитена на востоке города. Задымление произошло в одном из тоннелей в районе Кожухово.