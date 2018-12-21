USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Бытовки и гаражи горят на юге Москвы

АГН «Москва» эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]

Сильный пожар начался на юге Москвы, в районе Чертаново. Инцидент зафиксирован на улице Дорожной, напротив дома №52. Огонь вспыхнул в гаражном кооперативе.

Как сообщили News.ru источники в правоохранительных органах, горят сами гаражи, а также бытовки охранников. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, площадь огня составляла 100 кв. м. Сейчас она увеличилась до 120 кв. м. Есть угроза разрастания пожара, сообщили сотрудники News.ru.

Ранее News.ru сообщал об эвакуации в московском ресторане. Посетителям и персоналу пришлось покинуть помещение из-за угрозы взрыва.


#москва #пожар
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
происшествия 14:27, 20 декабря 2018
Дети погибли при пожаре в Москве
происшествия 19:35, 18 декабря 2018
Пожар на улице Врубеля ликвидирован
происшествия 22:45, 17 декабря 2018
Пожар произошёл в московском жилом доме
Лента новостей
спорт 17:35
Медведева отказалась комментировать прессе неудачу на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер нового сериала с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
в мире 17:07
МИД считает убийством смерть россиянина в украинской тюрьме
в мире 17:05
Папа Римский вспомнил про педофилов
шоу-бизнес 17:03
Билеты на Пугачёву раскупили за один день
технологии 17:03
Slack блокирует пользователей из Крыма
Другие новости
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
происшествия 16:49
Машина сорвалась с домкрата и раздавила своего владельца
происшествия 16:44
Москвич сгорел заживо в квартире
происшествия 16:28
Трое россиян были на борту упавшего в Конго Ан-26
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top