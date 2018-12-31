Поздравление главы Челябинской области уберут из телеэфира

https://news.ru/storage/news/b20e0fbfc817016c336b7f69b73484c8/a622624e-cdcf-4870-9f73-94fa0c28ecd7_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Борис Дубровский

Праздничное обращение губернатора Бориса Дубровского не покажут в эфире телеканалов Челябинской области. Это связано с ЧП в Магнитогорске, где в многоквартирном жилом доме произошёл взрыв.

«Из-за трагедии в Магнитогорске с эфиров будет убрано новогоднее поздравление Бориса Дубровского», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, на втором этаже здания взорвался газ. По последней информации, погибли три человека, ранены по меньшей мере 10 человек. Судьба 79 человек остаётся неизвестной.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.