Поздравление главы Челябинской области уберут из телеэфира

Праздничное обращение губернатора Бориса Дубровского не покажут в эфире телеканалов Челябинской области. Это связано с ЧП в Магнитогорске, где в многоквартирном жилом доме произошёл взрыв.
«Из-за трагедии в Магнитогорске с эфиров будет убрано новогоднее поздравление Бориса Дубровского», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
По предварительным данным, на втором этаже здания взорвался газ. По последней информации, погибли три человека, ранены по меньшей мере 10 человек. Судьба 79 человек остаётся неизвестной.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.