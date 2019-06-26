Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России задержали подозреваемых в убийстве владельца АНО «Женский баскетбольный клуб «Спартак» Шабтая Калмановича и покушении на убийство его водителя. Преступление было совершено в ноябре 2009 года.
Али Белхороеву и Батыру Тумгоеву предъявлены обвинения, они заключены под стражу, — сообщили в МВД РФ.
Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за грабежи и разбои.
Как писал News.ru, следствие Пресненского суда Москвы заявило, что организатор убийства бизнесмена Калмановича установлен и в настоящее время задержан. Его имя не уточняется. 10 лет назад неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился предприниматель. Тело было обнаружено в машине на Новодевичьей набережной в Москве. Впоследствии из него извлекли 15 пуль.