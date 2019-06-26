Федеральная служба безопасности заявила о предотвращении теракта в Саратове. Атаку в людном месте готовил россиянин, член группировки ИГ (запрещена в РФ). Его застрелили при задержании.

Известно, что мужчина организовал лабораторию по производству взрывчатки в своём гараже, а также купил средства поражения и компоненты для изготовления бомбы. Действовал он под руководством главарей террористических структур, которым дал...