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Осужденные за драку в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут направлены в одну колония для отбытия наказания. В какую именно — пока не известно.

Когда из суда поступят документы, окончательно признающие, что приговор вступил в силу, они могут отправляться отбывать наказание. Все вместе будут отправлены в одну колонию в том случае, если от них...