Появилось видео задержания одного из руководителей ГК «Рольф»
Мария Кузнецова
11:43, 28 июня 2019
https://static.news.ru/photo/430137a6-9981-11e9-8cee-fa163e074e61_1024.jpgФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро задержали. Так как преступление, в совершении которого он подозревается, относится к сфере предпринимательской деятельности, следствие ходатайствует об избрании для него меры пресечения в виде домашнего ареста.
В 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», также кипрской компании «Панабел Лимитед» Сергеем Петровым, — сообщили в СК РФ.
В результате обысков, проведённых у четырёх фигурантов этого уголовного дела, были изъяты документы, имеющие значение для следствия.
Как писал News.ru, Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы автодилера Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Под видом покупки акций «Рольф Эстейт» соучастники по завышенной стоимости заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией «Панабел Лимитед». Эти средства были переведены на счёт в Кипре, а затем направлены подконтрольным Петрову иностранным фирмам.