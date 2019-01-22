Видео избиения Богомолова Виторганом появилось в Сети

https://news.ru/storage/news/8bd4cb97253e7fa016df9515151e9cbf/9383ae7f-3981-48c7-a7d3-c303bdc05102_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Виторган (в центре)

Видео драки между режиссёром Константином Богомоловым и актёром Максимом Виторганом появилось в Интернете. На кадрах видно, как Виторган избивает Богомолова около кафе в центре Москвы.

Судя по записи, попавшей в соцсети, актер бьёт режиссёра по лицу, а тот падает на землю. Затем Виторган поднимает его на ноги и снова бьёт. В конце видео Богомолов убегает.

21 января появились первые сообщения, что режиссер и актер подрались из-за Ксении Собчак. По словам очевидца, травмы получил только Богомолов, но от госпитализации отказался. Источник в силовых структурах рассказал, что в полицию не поступало заявлений от участников конфликта.

Сам Богомолов позже написал в Instagram о переломах, сообщал News.ru. Режиссёр готов вернуться к работе благодаря усилиям врачей.