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Гибель группы Дятлова может быть связана с загадочной болезнью, при которой люди временно отключаются от происходящей реальности. Такого мнения придерживается уралец Василий Мехоношин.

Он рассказал, что действия членов тургруппы напоминают ему симптомы недуга, называемого мерячкой. Болезнь вызвана действием космического излучения, которое усиливается возле полюсов Земли. О ней исследователь узнал в Мурманском арктическом госуниверситете, где работает его дочь.

Свидетели отмечали, что люди, охваченные мерячкой, стремятся двигаться к северу, становятся нечувствительными к боли и холоду, некоторые рвут на себе одежду. Если кто-то пытается им помешать, они становятся агрессивными и сопротивляются с нечеловеческой силой, — рассказал он URA.RU .

Ранее News.ru писал, что «дятловцы» могли погибнуть и от рук мансийцев, позарившихся на алкоголь или другие пожитки туристов. Эту версию высказал Бениамин Беренхольц, последним видевший студентов накануне гибели.