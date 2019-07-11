https://static.news.ru/photo/5d796bbc-a3d6-11e9-aa60-fa163e074e61_1024.jpg Фото: администрация села Аянка

Руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин высказал предположение, что жара, вследствие которой накренился жилой дом на Камчатке, вызвана глобальным потеплением.

Власти Камчатского края ранее заявили, что сваи 12-квартирного дома в селе Аянка начали крениться из-за нетипичной для региона погоды. Жителям пришлось покинуть здание. Предполагается, что из-за аномальной жары начал таять верхний слой грунта, отчего постройка и повредилась, сообщает РИА Новости .

Температура в Аянке в тот день превышала 50 градусов тепла на солнце.

По словам представителя WWF, для выяснения точных причин случившегося нужно детальнее изучить особенности грунта.

Надо знать, есть ли там так называемая ледяная линза, какие там грунты. Но то, что имеет место увеличение сезонного протаивания вечной мерзлоты — это факт. Если говорить в целом о большем летнем протаивании вечной мерзлоты, то в прошлом протаивало 70 сантиметров, а сейчас протаивает 90 сантиметров. Риски, безусловно, возрастают, — сказал Кокорин.

Ранее News.ru писал, что из-за аномальной жары на Камчатке накренился жилой дом. В здании находилось 12 квартир, в которых проживало более 50 человек.