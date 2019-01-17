Потолок обрушился в Ярославле и чуть не убил старушку

https://news.ru/storage/news/2c9f217f1a0f9de192e349813a3e428b/6cd2b843-6727-430e-a120-e99b0bdb6c50_850.jpg Антон Кардашов/АГН "Москва"

Фрагмент потолка обрушился в одной из квартир Ярославля. Инцидент произошёл в доме, где недавно завершился капитальный ремонт крыши.

Штукатурка упала на раскладное кресло-кровать, где в это время спала 77-летняя пенсионерка. От травм её спасло лишь чудо. Старушка повернулась во сне и сдвинулась к краю кровати, рассказали порталу «Ярославль онлайн» её родственники.

Покрытие обвалилось примерно на 1,5 кв. м.

Возраст здания составляет около 140 лет. В нём, как говорят жильцы, после ремонта крыши уже были протечки. С ними они связывают и обрушение потолка.

Ранее в Мурманске, как сообщал News.ru, в коридоре одной из гимназий обвалилась часть навесного потолка. Инцидент произошёл во время занятий. Пострадавших не оказалось только потому, что в момент обрушения все ученики находились в классах.