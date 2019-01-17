USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,290 $   Brent60.57 $ Bitcoin3,605.32 $
МОСКВА-6°C18:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Потолок обрушился в Ярославле и чуть не убил старушку

Антон Кардашов/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Фрагмент потолка обрушился в одной из квартир Ярославля. Инцидент произошёл в доме, где недавно завершился капитальный ремонт крыши.

Штукатурка упала на раскладное кресло-кровать, где в это время спала 77-летняя пенсионерка. От травм её спасло лишь чудо. Старушка повернулась во сне и сдвинулась к краю кровати, рассказали порталу «Ярославль онлайн» её родственники.

Покрытие обвалилось примерно на 1,5 кв. м.

Возраст здания составляет около 140 лет. В нём, как говорят жильцы, после ремонта крыши уже были протечки. С ними они связывают и обрушение потолка.

Ранее в Мурманске, как сообщал News.ru, в коридоре одной из гимназий обвалилась часть навесного потолка. Инцидент произошёл во время занятий. Пострадавших не оказалось только потому, что в момент обрушения все ученики находились в классах.


#ярославскаяобласть #ЖКХ #Ярославль #обрушения
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
происшествия 11:35, 19 декабря 2018
Потолок обвалился в гимназии Мурманска во время занятий
Недавно там сделали капремонт за 30 млн
происшествия 14:00, 21 мая 2018
На уроке в подмосковной школе рухнул потолок
Недавно там сделали капремонт за 30 млн
Подвесной потолок обрушился в офисе бизнес-центра на Краснопресненской набережной в Москве
происшествия 18:33, 26 апреля 2018
В центре Москвы в бизнес-центре обрушился потолок
Подвесной потолок обрушился в офисе бизнес-центра на Краснопресненской набережной в Москве
Обрушение произошло после проверки пожарной безопасности
происшествия 06:49, 26 апреля 2018
В новом центре для новорождённых упал потолок
Обрушение произошло после проверки пожарной безопасности
Травмы получили семь человек
в мире 10:32, 30 января 2018
В тбилисском метро обрушился потолок, есть пострадавшие
Травмы получили семь человек
Лента новостей
происшествия 18:32
Курское такси признали опасным
происшествия 18:29
Женщину едва не убили в лучшем перинатальном центре Сибири
происшествия 18:23
Автобус сбил трёх человек на юго-востоке Москвы
происшествия 18:22
Оперативники Удмуртии задержали утреннего насильника
шоу-бизнес 18:17
Стал известен состав жюри «Голос. Дети»
Другие новости
происшествия 18:32
Курское такси признали опасным
происшествия 18:29
Женщину едва не убили в лучшем перинатальном центре Сибири
происшествия 18:23
Автобус сбил трёх человек на юго-востоке Москвы
происшествия 18:22
Оперативники Удмуртии задержали утреннего насильника
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top