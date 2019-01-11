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Потерявшим жильё магнитогорцам предложат переехать

Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В конце января в Магнитогорске пройдёт ярмарка недвижимости, в которой будут участвовать все строительные фирмы Челябинской области. Мероприятие организовано, чтобы помочь выбрать новые квартиры горожанам, потерявшим жильё при взрыве дома.

«Некоторые пострадавшие говорили, что хотели бы переехать в Челябинск. Чтобы дать возможность выбрать жильё в том городе, в котором люди сами захотят, готовится ярмарка недвижимости», — сообщил URA.RU пресс-секретарь главы региона.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко назвал сумму компенсации, которую получат жители Магнитогорска, лишившиеся недвижимости в результате взрыва газа в многоквартирном доме 31 декабря. По его словам, единовременная выплата для приобретения нового жилья составит 31 725 рублей за один квадратный метр общей площади утраченного жилого помещения. На компенсацию могут рассчитывать собственники квартир в разрушенных подъездах либо имеющие документы на регистрацию права собственности, а также те, у кого есть постоянная регистрация в данном доме, писал News.ru.


#магнитогорск #челябинскаяобласть
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