https://static.news.ru/photo/73995848-a3e6-11e9-9be6-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Фридман Фото: АГН «Москва»

Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского подозревают в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-Банка Михаила Фридмана и Петра Авена. Он угрожал предпринимателям обнародовать компромат на них.

Маевский <...> потребовал от Фридмана и Авена передачи ему <...> 50 миллионов долларов<...> под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Фридмана и Авена, — следует из материалов дела, выдержку из которых приводит РИА Новости.

Из документов следует, что преступление происходило «в период с 31 октября 2018-го по 12 ноября 2018-го» в кафе на Кутузовском проспекте и элитном ресторане на Смоленской площади.

11 июля в Тверском суде Москвы рассматривался вопрос о продлении ареста Маевскому. Его взяли под стражу 16 ноября 2018 года. Тогда следствие не сообщало, у кого парламентарий вымогал деньги.

Леонид Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва с 1999 по 2003 год. В нижней палате парламента он был членом фракции КПРФ.

Ранее News.ru писал о жителе Москвы, который выдавал себя за работника Центра организации дорожного движения. По словам очевидцев, мужчина занимался вымогательством, оформляя штрафы за неправильную парковку на месте нарушения.