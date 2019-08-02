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Пять человек погибли и 14 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Ставропольском крае.

Уточняется, что рейсовый автобус двигался по трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь и выехал на встречную полосу в Апанасенковском районе. По предварительной версии, причиной трагедии стала усталость и проблемы со...