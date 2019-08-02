Психологи МЧС России выехали в Апанасенковский район Ставропольского края для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в ДТП.
Уточняется, что из 14 госпитализированных трое находятся в реанимации. Прокуратура района начала проверку по факту происшествия, передаёт «
Как писал News.ru ранее, пять человек погибли и 14 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Ставропольском крае. Рейсовый автобус двигался по трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь и выехал на встречную полосу в Апанасенковском районе. По предварительной версии, причиной трагедии стала усталость и проблемы со здоровьем у водителя автобуса.