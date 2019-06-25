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Неизвестный мужчина в центре Москвы предложил троим подвыпившим москвичам отдохнуть на траве, после чего угостил их травленной газировкой.

Инцидент произошёл 7 июля в районе Сретенского бульвара. По данным следствия, 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов познакомился с прохожими с целью дальнейшего ограбления.

Мурат предложил присесть на травку, мы почему-то согласились. Мы были подвыпившими. И мы присели. Он невзначай предложил нам попить газировки. Делаем по глотку и в течение секунд 15, наверное, я вижу, как Даниил с высоты полного роста падает на землю. Я подхожу к нему. И в этот момент на меня упала Людмила. Я попытался её перевернуть и сам вырубился, — рассказал Ярослав в эксклюзивном интервью News.ru.

В этот момент мимо Чистопрудного бульвара проходила компания. Они заметили лежащих на газоне людей.

Когда я подошла и поняла, что у ребят критичное состояние, наш друг стал вызывать скорую. Меня привлекла их неестественная поза. У Людмилы практически не прощупывался пульс, — сказала Алёна.

Она добавила, что рядом с ними был Мурат. Он пытался, что-то найти в вещах пострадавших, рассказывая о их давней дружбе. Молодым людям это показалась странным. Однако они ожидали карету скорой помощи, поэтому не заметили, как мужчина сбежал.

Как ранее писал News.ru, полицейские задержали в Басманном районе Москвы мужчину, подозреваемого в отравлении газировкой десятков прохожих с целью ограбления.