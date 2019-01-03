USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,288 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,869.87 $
МОСКВА-2°C13:42
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Пострадавшего в Магнитогорске прооперируют в Челябинске

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Мужчина, пострадавший в результате взрыва бытового газа в жилом доме Магнитогорска, готовится к операции в Челябинской областной больнице. У него диагностированы тяжёлая сочетанная травма с повреждением каркасности лёгких, повреждением брюшной полости, разрывом селезёнки и черепно-мозговая травма.

Медицинская процедура, целью которой является стабилизация состояния пострадавшего, назначена на 4 января. По словам главврача клиники в Челябинской области Дмитрия Альтмана, пациенту необходимо ушивание лёгких. 

В настоящее время состояние мужчины оценивается как стабильно тяжёлое. К нему пускают родственников, сообщает РИА Новости.  

Ранее News.ru писал, что тётя погибшего при взрыве бытового газа в Магнитогорске Виктора Воронцова Татьяна рассказала, что её племянница Лидия с ребёнком спаслись за мгновение до обрушения подъезда. По её словам, звонок от родственницы раздался примерно в 06:10. Племянница прокричала в трубку, что их дом обрушился, а Виктор пропал, и попросила приехать.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #ПОСТРАДАВШИЕ #Челябинск #магнитогорск
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
происшествия
Опубликовано видео взрыва маршрутки в Магнитогорске


читайте также
происшествия 11:54, 3 января 2019
Семья из Таджикистана погибла при взрыве в Магнитогорске
общество 11:39, 3 января 2019
Спасённому в Магнитогорске младенцу стало лучше
происшествия 10:59, 3 января 2019
Семьям погибших в Магнитогорске выплатят по миллиону рублей
Лента новостей
в мире 13:40
Рестораторы Армении угрожают забастовкой
в мире 13:40
Пятерым убийцам Хашогги грозит смертная казнь
в мире 13:38
МИД Италии высказался о дипломате КНДР и убежище
в мире 13:31
Зрители Netflix устроили опасный челлендж в Сети
общество 13:29
«Академика Ломоносова» возьмёт под охрану Росгвардия
Другие новости
происшествия 13:25
Началась выплата компенсаций пострадавшим в Магнитогорске
происшествия 12:59
Власти расследуют смерть консула Греции в Венесуэле
происшествия 12:56
Москвичка делилась с гостями наркотиками
происшествия 12:31
Огонь подбирается к газовым баллонам на пожаре в Москве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top