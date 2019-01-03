Пострадавшего в Магнитогорске прооперируют в Челябинске

https://news.ru/storage/news/0f3cd9fb435b4bf218c61770910d229e/67dde3c2-f5e7-408d-b394-69f6c23c7205_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мужчина, пострадавший в результате взрыва бытового газа в жилом доме Магнитогорска, готовится к операции в Челябинской областной больнице. У него диагностированы тяжёлая сочетанная травма с повреждением каркасности лёгких, повреждением брюшной полости, разрывом селезёнки и черепно-мозговая травма.

Медицинская процедура, целью которой является стабилизация состояния пострадавшего, назначена на 4 января. По словам главврача клиники в Челябинской области Дмитрия Альтмана, пациенту необходимо ушивание лёгких.

В настоящее время состояние мужчины оценивается как стабильно тяжёлое. К нему пускают родственников, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что тётя погибшего при взрыве бытового газа в Магнитогорске Виктора Воронцова Татьяна рассказала, что её племянница Лидия с ребёнком спаслись за мгновение до обрушения подъезда. По её словам, звонок от родственницы раздался примерно в 06:10. Племянница прокричала в трубку, что их дом обрушился, а Виктор пропал, и попросила приехать.