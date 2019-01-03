Пострадавшего в Магнитогорске прооперируют в Челябинске

Мужчина, пострадавший в результате взрыва бытового газа в жилом доме Магнитогорска, готовится к операции в Челябинской областной больнице. У него диагностированы тяжёлая сочетанная травма с повреждением каркасности лёгких, повреждением брюшной полости, разрывом селезёнки и черепно-мозговая травма.
Медицинская процедура, целью которой является стабилизация состояния пострадавшего, назначена на 4 января. По словам главврача клиники в Челябинской области Дмитрия Альтмана, пациенту необходимо ушивание лёгких.
В настоящее время состояние мужчины оценивается как стабильно тяжёлое. К нему пускают родственников, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что тётя погибшего при взрыве бытового газа в Магнитогорске Виктора Воронцова Татьяна рассказала, что её племянница Лидия с ребёнком спаслись за мгновение до обрушения подъезда. По её словам, звонок от родственницы раздался примерно в 06:10. Племянница прокричала в трубку, что их дом обрушился, а Виктор пропал, и попросила приехать.