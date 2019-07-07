Пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в больницы с тяжёлыми травмами
Анастасия Андреева
10:58, 07 июля 2019
https://static.news.ru/photo/7733eace-a08d-11e9-9ad3-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в больницы Екатеринбурга в тяжёлом состоянии.
По данным регионального Минздрава, раненых госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 9 и в Городскую травматологическую больницу № 36 с помощью санитарной авиации.
Ещё семеро пострадавших находятся в Краснотурьинской городской больнице.
Состояние проходящих лечение в Краснотурьинске средней тяжести, в Екатеринбурге — тяжёлое, — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее News.ru писал, что полиция завела дело после ДТП с бензовозом под Свердловском, в результате которого погибли три человека. В настоящее время водитель задержан. Сотрудники правоохранительных органов принимают решение об избрании ему меры пресечения.