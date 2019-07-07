Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в больницы Екатеринбурга в тяжёлом состоянии.

По данным регионального Минздрава, раненых госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 9 и в Городскую травматологическую больницу № 36 с помощью санитарной авиации.

Ещё семеро пострадавших находятся в Краснотурьинской городской больнице.

Состояние проходящих лечение в Краснотурьинске средней тяжести, в Екатеринбурге — тяжёлое, — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее News.ru писал, что полиция завела дело после ДТП с бензовозом под Свердловском, в результате которого погибли три человека. В настоящее время водитель задержан. Сотрудники правоохранительных органов принимают решение об избрании ему меры пресечения.

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