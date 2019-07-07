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Водитель мотоцикла наехал на коляску с трёхмесячным ребёнком и скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл в городе Камышин Волгоградской области на пешеходном переходе.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, младенец был доставлен в больницу, где его осмотрели врачи. Они приняли решение не госпитализировать пострадавшего. В ведомстве отметили, что личность мотоциклиста, который управлял...