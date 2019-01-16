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Пострадавших при взрыве под Петербургом стало больше

vk.com/gorodkingisepp

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Количество пострадавших при взрыве на химзаводе в Ленинградской области увеличилось до четырёх. У них порезы и ссадины. Изначально поступала информация о двух раненых.

Рабочие завода эвакуированы, это более 70 человек.

«Сообщается о четырёх пострадавших. На месте работают специалисты МЧС, медики, полиция, руководство отдела по ГО и ЧС Кингисеппской администрации, службы экологического надзора», — сказано в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Там также уточнили, что угрозы химического заражения, а также каких-либо вредных выбросов в атмосферу нет.

ЧП, как сообщал News.ru, произошло на складе завода «Полипласт». По предварительным данным, причиной могли стать нарушения при хранении горюче-смазочных материалов. Там взорвалась одна из бочек с огнеопасным веществом. Возникший пожар был оперативно локализован.

Несмотря на то, что завод расположен примерно в 10 км от города Кингисепп, местные жители в социальных сетях сообщили, что в некоторых жилых домах на окнах появились трещины.

На место происшествия выехала оперативная группа следователей СК.


#взрывы #Ленинградскаяобласть
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