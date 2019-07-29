https://static.news.ru/photo/a3b13464-b1d9-11e9-8fa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Всех детей, пострадавших во время пожара в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, выписали из медучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Хабаровского края.

По данным на 29 июля, в больницах края больше нет госпитализированных детей, пострадавших во время пожара в лагере, — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит РИА Новости .

Пожар в лагере случился в ночь на 23 июля. Из 26 палаток полностью выгорели 20. Это случилось всего за шесть минут. Пока ехали пожарные, четверо детей получили сильнейшие ожоги и позже скончались в больнице.

Ранее, как писал News.ru, суд на два месяца арестовал директора лагеря Максима Кузнецова. Ему вменяют ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».