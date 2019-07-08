Пятерых выживших после аварии на глубоководном аппарате ВМФ «Лошарик» в Баренцевом море выписали из госпиталя в Северодвинске.
Четверо офицеров-подводников и один гражданский специалист были госпитализированы с контузией. В момент взрыва они находились в центральном отсеке станции,
Авария, унёсшая жизни 14 российских подводников, произошла на глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ РФ, во время его нахождения в Баренцевом море. Главной причиной случившегося назвали пожар в аккумуляторном отсеке.
Как ранее писал News.ru, восстановление глубоководного аппарата после пожара 1 июля начнётся после того, как командование Военно-морского флота России утвердит график работ.