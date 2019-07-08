https://static.news.ru/photo/434d903c-a18e-11e9-9add-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Максим Туманов/ТАСС

Пятерых выживших после аварии на глубоководном аппарате ВМФ «Лошарик» в Баренцевом море выписали из госпиталя в Северодвинске.

Четверо офицеров-подводников и один гражданский специалист были госпитализированы с контузией. В момент взрыва они находились в центральном отсеке станции, сообщает РБК.

Авария, унёсшая жизни 14 российских подводников, произошла на глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ РФ, во время его нахождения в Баренцевом море. Главной причиной случившегося назвали пожар в аккумуляторном отсеке.

Как ранее писал News.ru, восстановление глубоководного аппарата после пожара 1 июля начнётся после того, как командование Военно-морского флота России утвердит график работ.