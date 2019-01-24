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Россия оплачивает медицинскую помощь пострадавшим с танкеров

Сергей Булкин/News.ru

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Заместитель министра здравоохранения республики Николай Деркач заявил, что все пострадавшие с двух горящих в Чёрном море танкеров находятся в больнице на востоке Крыма. Вся медицинская помощь оказывается за счёт РФ.

«За счёт государства, конечно. Это экстренная помощь по жизненным показаниям, поэтому она производится за счёт государства», — передаёт его слова «Интерфакс».

Замминистра уточнил, что пострадавшие находятся в больнице Керчи. Он также отметил, что все пациенты «нетяжёлые».

Два судна, которые перевозили сжиженный газ, загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, возник во время передачи топлива с борта на борт.

Как ранее писал News.ru, шесть граждан Индии погибли, четверо были спасены при пожаре двух судов в Чёрном море. Информацию подтвердило Министерство иностранных дел страны.


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