https://static.news.ru/photo/fe20bc30-ad10-11e9-9c49-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, впали в кому. Об этом сообщил губернатор Сергей Фургал.

Глава региона подтвердил, что при пожаре погиб один ребёнок и трое находятся в крайне тяжёлом состоянии. Для родителей в больнице выделено отдельное помещение, где они могут находиться круглосуточно. Кроме того, с ними работают психологи, сообщает « Интерфакс ».

Всего, по последним данным, пострадали девять человек: четверо детей и пять взрослых. Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько рассказал, что трое детей получили обширные ожоги. Он рассказал, что для их лечения в больнице есть всё необходимое.

Сообщается, что в Солнечную центральную райбольницу прилетели врачи из Хабаровска. Они провели консилиум с главным комбустиологом (специалист по ожогам) России из Нижнего Новгорода.

Как ранее писал News.ru, пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» произошёл в ночь на вторник, 23 июля. Жертвой ЧП стала 11-летняя девочка.

По факту пожара СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».