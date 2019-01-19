Шесть человек пострадали в ДТП в Тольятти

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ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса произошло в Тольятти. В результате аварии пострадали шесть человек, включая ребёнка.

По данным Госавтоинспекции МВД России, 19 января водитель 1991 года рождения на автомобиле Subaru выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Peugeot.

В салоне маршрутки находились 10 пассажиров. Шесть из них получили травмы различной степени тяжести, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что правоохранители Владимира расследуют причины ДТП с участием внедорожника и пешехода. Джип Great Wall насмерть сбил подростка. Авария произошла на улице Верхняя Дубрава. По предварительным данным, водитель авто умер за рулём.