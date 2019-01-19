USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,731.56 $
МОСКВА-5°C22:43
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Тольятти

vk.com/rus_crime_samara

происшествия [ версия для печати ]

ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса произошло в Тольятти. В результате аварии пострадали шесть человек, включая ребёнка.

По данным Госавтоинспекции МВД России, 19 января водитель 1991 года рождения на автомобиле Subaru выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Peugeot.

В салоне маршрутки находились 10 пассажиров. Шесть из них получили травмы различной степени тяжести, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что правоохранители Владимира расследуют причины ДТП с участием внедорожника и пешехода. Джип Great Wall насмерть сбил подростка. Авария произошла на улице Верхняя Дубрава. По предварительным данным, водитель авто умер за рулём.


#ДТП #ПОСТРАДАВШИЕ #Тольятти
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве


читайте также
происшествия 13:59, 19 января 2019
Бесправный мужчина устроил ДТП в Челябинске
происшествия 13:58, 19 января 2019
Шесть человек пострадали в результате ДТП в Астрахани
происшествия 13:42, 18 января 2019
Бастрыкин поручил проверить ДТП с краснодарским судьёй
Лента новостей
в мире 22:41
Срочно наладить отношения с Россией призвали в ФРГ
происшествия 22:33
Огонь спалил дотла жилище десятков человек под Владимиром
общество 22:24
Военные РФ следят за эсминцем США в Чёрном море
происшествия 22:14
Погибшие на Дальнем Востоке лётчики запутались в парашютах
спорт 22:09
Определились первые чемпионы России по греко-римской борьбе
Другие новости
происшествия 22:33
Огонь спалил дотла жилище десятков человек под Владимиром
происшествия 22:14
Погибшие на Дальнем Востоке лётчики запутались в парашютах
происшествия 21:46
Лесли: дело о проституции сфабриковали Трамп и Навальный
происшествия 19:24
Легкомоторный самолёт врезался в озеро в Братске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top