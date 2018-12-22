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Пять человек пострадали в ДТП под Новосибирском

act54/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Столкновение легкового автомобиля с пассажирской «Газелью» произошло в Новосибирской области. По данным регионального главка МВД, травмы в результате ДТП получили пять человек.

Виновником аварии на Пашинском шоссе стал водитель легковушки, который выехал на полосу встречного движения. Травмы пассажиров микроавтобуса оказались незначительными: ушибы и рваные раны.

Состояние водителя легкового авто неизвестно. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что две иномарки столкнулись на трассе Курск — Борисоглебск под Воронежем. В результате погибли три жителя Белгородской области. Инцидент произошёл в Нижнедевицком районе.


#Новосибирск #ДТП #ПОСТРАДАВШИЕ
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