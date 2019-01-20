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Одиннадцать человек пострадали в ДТП под Челябинском

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Микроавтобус опрокинулся на трассе в Челябинской области. В результате ДТП пострадали 11 человек.

По данным полиции, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего и произошла авария. С места происшествия никто госпитализирован не был.

За пострадавшими приехал другой микроавтобус. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что маршрутное такси врезалось в столб в Санкт-Петербурге. Авария произошла на Таллинском шоссе. По предварительной информации, водитель пытался уйти от столкновения с другим автомобилем и потерял контроль над автобусом.


#ДТП #ПОСТРАДАВШИЕ #челябинскаяобласть
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