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Шесть человек пострадали в результате ДТП в Астрахани

Пункт-А | Новости Астрахани/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб в Астрахани. В результате ДТП, произошедшего на Новом мосту, пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

По данным полиции, женщина-водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Bora, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Daewoo Nexia, которым управлял мужчина 1968 года рождения.

Ушибы и переломы получили водитель и пассажиры Daewoo, а также пассажиры Volkswagen, среди которых дети 2009 и 2011 годов рождения. Все они доставлены в медучреждение.

По факту аварии проводится проверка, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что странное ДТП произошло в Пятигорске. Автолюбитель выехал на трамвайные пути, врезался в анкер опоры и повис на проводе. После аварии шофёр — предположительно, сотрудник службы такси — скрылся с места происшествия, бросив «железного коня».


#ДТП #Астрахань
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