https://static.news.ru/photo/aaf896ba-acff-11e9-a5b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В районной больнице посёлка Солнечный скончалась одна из четырёх пострадавших при пожаре в детском палаточном городке.

Представитель медучреждения отметил, что ожоги оказались очень сильными, сообщает « Интерфакс ».

Спасти девочку не удалось, она скончалась, — сказали в больнице.

Таким образом, число жертв пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае составило два человека. Ранее на месте происшествия нашли тело погибшей 11-летней девочки.

В больнице остаются ещё трое детей — две девочки и мальчик. Ранее медики сообщили о том, что состояние двоих детей оценивается как тяжёлое, писал News.ru.

Пожар в палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми » в Солнечном районе вспыхнул в ночь на вторник, 23 июля. Проверки надзорных органов выявили, что он работал без разрешительных документов.