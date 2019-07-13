Российское посольство в Азербайджане держит под контролем ситуацию, связанную с падением ветки на туристов, при котором пострадали путешественники из России.
Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии. По данным посольства, никаких просьб о помощи пока не поступало.
Посольство держит вопрос на контроле. Пока за помощью никто не обращался, — говорится в сообщении пресс-службы.
В результате инцидента на территории резиденции шекинских ханов в Азербайджане получили травмы 19 человек. Многие среди них — туристы. Состояние двоих пострадавших россиян оценивается как стабильное.
Ранее News.ru писал о том, что ЧП во дворце шекинских ханов взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.