https://static.news.ru/photo/0687672e-a560-11e9-99f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ekaterina Anpilogova/Russian Look/Global Look Press

В дипмиссии РФ в Абхазии рассказали о российских туристах, пострадавших в ДТП в Гагрском районе. Они родом из Московской и Тверской областей.

В больнице находятся жители Московской и Тверской областей, погибшая — жительница Сыктывкара, Республика Коми, — сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства Денис Лавриков.

По словам главного врача местной больницы Вячеслава Аргуна, состояние всех пострадавших туристов стабильное, их жизни находятся вне опасности:

Все стабильные. Одна женщина переведена в отделение нейрохирургии. В основном у людей переломы, они останутся в больнице как минимум до конца недели. У девочки перелом подвздошной кости и гематома.

ДТП произошло 12 июля в гагрском тоннеле. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в ехавший по ней микроавтобус. Из семи его пассажиров погибли двое — местный житель и 66-летняя туристка. Остальных пятерых человек, граждан РФ, госпитализировали.

8 июля News.ru писал ещё об одном ДТП с российскими туристами. Маршрутка столкнулась с легковушкой под Пицундой. В результате пострадали девять человек.