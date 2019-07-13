В дипмиссии РФ в Абхазии рассказали о российских туристах, пострадавших в ДТП в Гагрском районе. Они родом из Московской и Тверской областей.
В больнице находятся жители Московской и Тверской областей, погибшая — жительница Сыктывкара, Республика Коми, — сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства Денис Лавриков.
По словам главного врача местной больницы Вячеслава Аргуна, состояние всех пострадавших туристов стабильное, их жизни находятся вне опасности:
Все стабильные. Одна женщина переведена в отделение нейрохирургии. В основном у людей переломы, они останутся в больнице как минимум до конца недели. У девочки перелом подвздошной кости и гематома.
ДТП произошло 12 июля в гагрском тоннеле. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в ехавший по ней микроавтобус. Из семи его пассажиров погибли двое — местный житель и 66-летняя туристка. Остальных пятерых человек, граждан РФ, госпитализировали.
8 июля News.ru писал ещё об одном ДТП с российскими туристами. Маршрутка столкнулась с легковушкой под Пицундой. В результате пострадали девять человек.