Обнаружено тело россиянина, погибшего при крушении вертолёта Robinson R66 у берегов острова Горгона, сообщили в посольстве РФ в Италии.
37-летний мужчина являлся владельцем вертолёта, которым управляла россиянка, являвшаяся пилотом. Она тоже погибла, ее тело было обнаружено в ходе поисковой операции.
Пара вылетела с озера Комо, держа курс на Сардинию. Как ранее писал News.ru, во второй половине дня вертолёт сделал остановку в Тоскане и вылетел из аэропорта в Монтиньозо в 16 часов вечера. Воздушное судно рухнуло в воду в 10 километрах от суши.