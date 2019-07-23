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Россиянка, которая погибла в результате крушения вертолёта близ итальянского острова Горгона, управляла им. Спасатели продолжают вести поиски 37-летнего пассажира. Он является владельцем судна и также имеет российское гражданство.

Пока обнаружено только тело женщины, вертолётом управляла она. Поиски мужчины не прекращались со вчерашнего вечера, когда произошла катастрофа, — сообщили в прокуратуре корреспонденту ТАСС. Известно, что пара вылетела с озера...