Посольство подтвердило гибель россиян при крушении Ан-26

Все погибшие члены экипажа потерпевшего крушение грузового самолета Ан-26 в Демократической Республике Конго были гражданами России, сообщил посол Алексей Сентебов.
«К сожалению, могу подтвердить, что все погибшие члены экипажа самолета, потерпевшего в четверг крушение, являлись российскими гражданами», — цитирует ТАСС сотрудника дипмиссии.
Личности погибших пока не установлены. Посольство начинает процедуру возвращения тел на родину, сейчас они находятся в морге в Киншасу.
Ранее News.ru писал, что воздушное судно авиакомпании Gomair разбилось при посадке. Всего на борту находились 23 человека.