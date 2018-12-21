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Посольство подтвердило гибель россиян при крушении Ан-26

Fyodor Borisov/Transport Photo Images/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Все погибшие члены экипажа потерпевшего крушение грузового самолета Ан-26 в Демократической Республике Конго были гражданами России, сообщил посол Алексей Сентебов.

«К сожалению, могу подтвердить, что все погибшие члены экипажа самолета, потерпевшего в четверг крушение, являлись российскими гражданами», — цитирует ТАСС сотрудника дипмиссии.

Личности погибших пока не установлены. Посольство начинает процедуру возвращения тел на родину, сейчас они находятся в морге в Киншасу.

Ранее News.ru писал, что воздушное судно авиакомпании Gomair разбилось при посадке. Всего на борту находились 23 человека.


#авиакатастрофы #конго
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