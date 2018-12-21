Посольство подтвердило гибель россиян при крушении Ан-26

https://news.ru/storage/news/ec625b09ccbe6128c2fb4ecce6c8bf24/e953ff52-122c-429a-8f40-a24e2a28a7b3_850.jpg Fyodor Borisov/Transport Photo Images/Global Look Press

Все погибшие члены экипажа потерпевшего крушение грузового самолета Ан-26 в Демократической Республике Конго были гражданами России, сообщил посол Алексей Сентебов.

«К сожалению, могу подтвердить, что все погибшие члены экипажа самолета, потерпевшего в четверг крушение, являлись российскими гражданами», — цитирует ТАСС сотрудника дипмиссии.

Личности погибших пока не установлены. Посольство начинает процедуру возвращения тел на родину, сейчас они находятся в морге в Киншасу.

Ранее News.ru писал, что воздушное судно авиакомпании Gomair разбилось при посадке. Всего на борту находились 23 человека.