Посольство ищет россиян среди пострадавших в Париже

Пресс-секретарь посольства России во Франции заявил, что дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших при взрыве в Париже россияне.
«Мы пытаемся навести справки, но на данный момент информацией, были ли среди пострадавших россияне, не располагаем», — передаёт его слова RT.
Как ранее писал News.ru, в центре Парижа произошёл сильный взрыв. Инцидент произошёл в девятом округе столицы Франции.
Причиной послужила утечка газа в булочной. Здание горит, есть пострадавшие. На место происшествия прибыли службы спасения.