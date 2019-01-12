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Посольство ищет россиян среди пострадавших в Париже

Kamil Zihnioglu/AP/TASS

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Пресс-секретарь посольства России во Франции заявил, что дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших при взрыве в Париже россияне.

«Мы пытаемся навести справки, но на данный момент информацией, были ли среди пострадавших россияне, не располагаем», — передаёт его слова RT.

Как ранее писал News.ru, в центре Парижа произошёл сильный взрыв. Инцидент произошёл в девятом округе столицы Франции.

Причиной послужила утечка газа в булочной. Здание горит, есть пострадавшие. На место происшествия прибыли службы спасения.


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