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Посольство РФ исключило гибель россиян при взрыве в Египте

Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Российские дипломаты в Египте заявили, что граждан РФ среди жертв взрыва в автобусе в Каире нет. Однако посольство уточняет, что эта информация является предварительной.

«По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося», — говорится в Twitter дипмиссии.

Трагедия произошла неподалёку от знаменитых пирамид. Заложенное на улице самодельное взрывное устройство сдетонировало, когда мимо проезжал туристический автобус с вьетнамскими туристами. В результате погибли два человека, десять получили ранения. Также пострадали двое египтян: гид и водитель автобуса, писал News.ru.


#туристы #ВЗРЫВ #Египет
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