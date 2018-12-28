Посольство РФ исключило гибель россиян при взрыве в Египте

Российские дипломаты в Египте заявили, что граждан РФ среди жертв взрыва в автобусе в Каире нет. Однако посольство уточняет, что эта информация является предварительной.
«По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося», — говорится в Twitter дипмиссии.
Трагедия произошла неподалёку от знаменитых пирамид. Заложенное на улице самодельное взрывное устройство сдетонировало, когда мимо проезжал туристический автобус с вьетнамскими туристами. В результате погибли два человека, десять получили ранения. Также пострадали двое египтян: гид и водитель автобуса, писал News.ru.