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Пособник боевиков в Дагестане дал показания

nac.gov.ru

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Пособник нейтрализованных в Дагестане боевиков дал признательные показания о создании террористической ячейки.

«Задержан уроженец Каспийска. Он дал признательные показания о создании террористической ячейки, планах и намерениях её членов», — сообщили ТАСС в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за оказание помощи бандитам и посягательства на жизнь сотрудников ОВД.

Ранее News.ru писал, что нейтрализованные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодёжи в ряды международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). Установлено также, что они планировали нападения на религиозный объект и сотрудников полиции. Стало известно и об их помощи боевикам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в 2017 году.


#дагестан #боевики
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