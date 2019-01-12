Пособник боевиков в Дагестане дал показания

Пособник нейтрализованных в Дагестане боевиков дал признательные показания о создании террористической ячейки.
«Задержан уроженец Каспийска. Он дал признательные показания о создании террористической ячейки, планах и намерениях её членов», — сообщили ТАСС в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за оказание помощи бандитам и посягательства на жизнь сотрудников ОВД.
Ранее News.ru писал, что нейтрализованные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодёжи в ряды международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). Установлено также, что они планировали нападения на религиозный объект и сотрудников полиции. Стало известно и об их помощи боевикам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в 2017 году.