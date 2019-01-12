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Последствия схода с рельсов поезда устраняют под Иркутском

38.mchs.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Три восстановительных поезда устраняют повреждения 250 метров полотна и двух опор контактной сети на месте схода с рельсов вагонов с углем в Иркутской области.

Движение двух пассажирских поездов — № 5 «Улан-Батор-Москва» и № 100 «Москва-Владивосток» — будет задержано на 5 и 8 часов соответственно. На станциях Зима, Черемхово, Нижнеудинск, Иркутск-Пассажирский по ходу следования поездов для пассажиров поездов будет организовано горячие питание, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошёл на перегоне Делюр — Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги, в Заларинском районе Иркутской области. С рельсов сошли 29 вагонов грузового поезда. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, писал News.ru


#поезда #жд
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