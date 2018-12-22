После угроз пропал свидетель по делу о пытках в МВД Иркутска

https://news.ru/storage/news/c97106a4600db0937a5f595d600f6d33/bc7387ac-e42d-425f-bc5c-71225a581925_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Житель Иркутска Антон Фролов, ставший свидетелем по делу о пытках своего брата в отделе УМВД города, пропал после угроз одного из обвиняемых. Родные и коллеги Фролова не знают его местонахождения уже пять дней. Его сестра Марина Усимова подала заявление в полицию.

По словам адвоката Святослава Хроменкова, в суде Фролов сообщал о поступившей в начале декабря в его адрес угрозе со стороны одного из подсудимых, бывшего подполковника МВД Сергея Тарасова, передаёт телеканал «Дождь».

«Он не смог никак зафиксировать угрозы, в связи с этим суд оставил их без внимания. Сегодня (21 декабря. — News.ru) в суде мы заявили о пропаже Антона и заявили ходатайство об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, однако судья нам отказала», — сообщил Хроменков.

Экс-начальника отдела уголовного розыска Правобережного района Иркутска Сергея Тарасова и его подчиненных — оперативников Александра Кривошеина и Максима Кругового — обвиняют по статье УК «превышение должностных полномочий».

По версии родных Фролова, его брата, Сергея Стручинского, избили 17 сентября 2015 года в здании УМВД «Иркутское», где его допрашивали по делу самого Фролова, которого обвинили в убийстве. Тогда Антон Фролов дал признательные показания, которые по его словам, были получены под пытками, однако позже был оправдан. После пыток в отделе Стручинский, по словам его родственников, не мог ходить. А в апреле 2016 года он был убит. По данным медэкспертизы, перед смертью Сергея Стручинского избивали и душили, а затем бросили в реку.

Как сообщал News.ru, в октябре студент Иркутского государственного университета Артём Яковлев сообщил об угрозах, прозвучавших от сотрудников спецслужб, и попытке завербовать его. Силовиков интересуют контакты местных анархистских сообществ.