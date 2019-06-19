Фото: TV Zvezda/Global Look Press

МВД установило авторов скандального видео посадки горящего SSJ 100 в Шереметьево. Ими оказались двое полицейских. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Свердловской области Андрей Альшевских.

Данный поступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности в правоохранительных органах, — написал он на своей странице в Facebook.

Речь идёт о видеозаписи, которая оказалась в Сети в первые часы после трагедии. На кадрах сотрудники полиции, наблюдая за посадкой лайнера в режиме реального времени, нелепо шутят и смеются. Видео вызвало шквал возмущения, после чего МВД решило провести проверку. Авторов ролика установили достаточно быстро. Они уже получили своё наказание. Один из сотрудников полиции уволен, другой получил дисциплинарное взыскание, передаёт «Лента.ру».

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Ранее News.ru писал, что эксперты нашли возможную причину быстрого распространения огня в SSJ 100. По их мнению, к гибели большого количества людей могла привести открытая задняя дверь пассажирской кабины.

 

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