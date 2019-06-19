https://static.news.ru/photo/b5673e2c-925f-11e9-a84b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: TV Zvezda/Global Look Press

МВД установило авторов скандального видео посадки горящего SSJ 100 в Шереметьево. Ими оказались двое полицейских. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Свердловской области Андрей Альшевских.

Данный поступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности в правоохранительных органах, — написал он на своей странице в Facebook .

Речь идёт о видеозаписи, которая оказалась в Сети в первые часы после трагедии. На кадрах сотрудники полиции, наблюдая за посадкой лайнера в режиме реального времени, нелепо шутят и смеются. Видео вызвало шквал возмущения, после чего МВД решило провести проверку. Авторов ролика установили достаточно быстро. Они уже получили своё наказание. Один из сотрудников полиции уволен, другой получил дисциплинарное взыскание, передаёт « Лента.ру ».

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Ранее News.ru писал, что эксперты нашли возможную причину быстрого распространения огня в SSJ 100. По их мнению, к гибели большого количества людей могла привести открытая задняя дверь пассажирской кабины.