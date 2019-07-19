Детёныш шетлендского пони скончался от заворота кишок в зоопарке Пензы. По данным работников учреждения, причиной инцидента стал разрыв желудка животного от переизбытка пищи, которой его буквально закормили посетители.
Жеребёнок родился в апреле 2019 года. Врачи пытались спасти его жизнь в течение семи часов.
Администрация зоопарка в своём аккаунте во «ВКонтакте» потребовала от посетителей перестать игнорировать таблички, запрещающие кормить животных.
Ранее News.ru писал, что директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о диете панд, привезённых в Россию из Китая. По её словам, большую часть рациона самки Диндин и самца Жуи составляет бамбук, однако нередко животных балуют панкейками, которые специально для них выпекают из кукурузной муки.