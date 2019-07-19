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Железнодорожное сообщение нарушено между Москвой и Санкт-Петербургом. Задержка в пути пригородных поездов и составов дальнего сообщения составляет от восьми минут до часа.

Причиной сбоя стала техническая неисправность на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Какие-либо подробности там уточнять не стали. Минимальное отставание от графика — на 8–10 минут — у...