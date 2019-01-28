По сценарию «Стариков–разбойников»

https://news.ru/storage/news/9e25c642f0b72558f9f019f20eca5374/c8364a26-6580-42d9-a8aa-6d2c846b5091_850.jpg АГН «Москва»

Картина Куинджи найдена, но вопросы остаются

Две кражи подряд озадачили столичную художественную общественность. Сначала из запасника Исторического музея исчезает ценная икона стоимостью как минимум четыре миллиона рублей. А затем уже из Третьяковки совершается дерзкое похищение полотна Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Можно сколько угодно зубоскалить, что вслед за самим полуостровом полотно «аннексировали», а не украли. Но факт остается фактом: если еще вчера уязвимыми считались только небольшие провинциальные музеи, лишенные достаточных средств для организации охраны, то теперь в зоне риска и музейные «маяки».

А ведь можно еще вспомнить скандал, несколько лет назад разразившийся в Эрмитаже, когда ревизия выявила хищение из запасников тысяч единиц хранения — от античных монет до статуэток.

Понятно, что художественные шедевры крадут везде. Чего стоило сенсационное похищение в Норвегии знаменитого «Крика» Мунка. Артефакты давно стали самой твердой в мире валютой. И каждый год обновляется титул самой дорогой картины. В прошлом году «Спаситель мира» Леонардо да Винчи из коллекции нашего «калийного короля» Дмитрия Рыболовлева был продан за 450 миллионов долларов. И параллельно с миром легальных аукционов существует и весьма разветвленный серый рынок произведений искусства. И на таком рынке циркулируют столь значительные суммы, что соблазну не могут сопротивляться и авторитетные эксперты, честнейшие хранители. Государственный Русский музей Полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»

В конце концов, эксперты и наших ведущих музеев ничтоже сумняшеся своими подписями превращали подделки в оригиналы. И сам процесс атрибуции давно утратил прежний неоспоримый авторитет. А в запасниках спустя много лет выясняется, что хранившиеся там оригиналы давно были заменены копиями. И это притом, что художественные собрания с полным правом приравниваются к национальному золотому запасу. И, собственно, наша предвоенная индустриализация во многом была оплачена накопленными предшественниками мировыми живописными шедеврами.

Но, как показали последние события, защита отечественных собраний далека от идеала. Не успела Третьяковка прийти в себя после покушения вандала под градусом на репинского «Ивана Грозного и сына его Ивана», как злоумышленники фактически прокрутили в зале выставки работ Куинджи сценарий рязановской комедии «Старики-разбойники». Так же спокойно под видом музейной технической процедуры картина снимается со стены и выносится из зала. И, естественно, все присутствующие реагируют на происходящее исключительно спокойно.

А если вспомнить, что полотно Куинджи приехало на выставку в Москву из собрания Русского музея, то удар был нанесен по нашей музейной элите в целом.

Очевидно, что такие кражи несут не только риск утраты самого шедевра, но и удар по национальному престижу. Сохранение национального достояния — это еще и чисто политический вопрос. Недаром в ситуациях возникающего хаоса, утраты государственного управления удар наносится, в первую очередь, и по музейным собраниям. А тут оказалось, что бессильными выглядят и служба безопасности самой Третьяковки, и привлеченные сотрудники Национальной гвардии. У многих «нянек» полотно оказалось сиротой.

Да и крымская тематика воленс-ноленс создавала дополнительные ассоциации. И здорово, что картину и похитителя нашли быстро. А то не исключаю, что показную ответственность за похищение поспешила бы взять на себя какая-нибудь украинская или крымско-татарская банда. Мол, следом вернем себе и сам Крым. Но у них не срослось.