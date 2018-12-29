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Попавшие в Хабаровском крае под лавину получат матпомощь

pixabay.com

происшествия [ версия для печати ]

Люди, попавшие под лавину в поселке Многовершинный Хабаровского края, получат денежную компенсацию от администрация Николаевского района.

По словам местного главы Анатолия Леонова, всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. При этом он не смог назвать точную сумму, отметив, что она ещё не определена.

«Нужно дождаться окончания спасательной операции», - приводит РИА Новости слова главы администрации.

Ранее News.ru писал о том, что утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Николаевского района лавина сошла на компрессорную подстанцию золотодобывающего предприятия ЗАО «Многовершинное», где находился один человек. На помощь ему выдвинулись группа из числа сотрудников предприятия. На них сошла вторая лавина, и они тоже оказались погребены под снегом. По уточненным данным, всего под лавину попали 10 человек. Восемь из них найдены, в том числе один погибший. Семеро доставлены в больницу. Судьба еще двоих неизвестна.


#КОМПЕНСАЦИИ #ХабаровскийКрай #стихия #лавина
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