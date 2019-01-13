Попавший под обстрел полицейский умер в ингушской больнице

https://news.ru/storage/news/60bac7ff8a98908c3c66ee71ab8c3c7c/018e7f25-5dba-403d-ab9b-3f76acceb63a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудник полиции, получивший ранения при обстреле 12 января, скончался в реанимации республиканской больницы Ингушетии.

Об этом сообщил один из сотрудников больницы, передаёт агентство «Интерфакс-Юг».

«Двое пострадавших остаются до сих пор в реанимации», — добавил он.

Ранее News.ru писал о том, что неизвестные напали на машину начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по Республике Ингушетия. Ранения также получили трое охранников, которые находились в машине. Покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от погранпоста между Ингушетией и Чечнёй.