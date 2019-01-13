USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,636.25 $
МОСКВА-6°C11:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Попавший под обстрел полицейский умер в ингушской больнице

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудник полиции, получивший ранения при обстреле 12 января, скончался в реанимации республиканской больницы Ингушетии.

Об этом сообщил один из сотрудников больницы, передаёт агентство «Интерфакс-Юг».

«Двое пострадавших остаются до сих пор в реанимации», — добавил он.

Ранее News.ru писал о том, что неизвестные напали на машину начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по Республике Ингушетия. Ранения также получили трое охранников, которые находились в машине. Покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от погранпоста между Ингушетией и Чечнёй.


самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
происшествия 21:49, 12 января 2019
Раненые полицейские переведены в реанимацию
происшествия 20:07, 12 января 2019
Руководителя полиции обстреляли в Ингушетии
политика 18:17, 12 января 2019
Полицейских из Ингушетии направили в Сирию
Лента новостей
политика 11:22
Замглавы МИД КНДР встретилась с российским послом
оружие 11:07
С-400 покажут на параде в честь снятия блокады Ленинграда
в мире 11:06
Итальянского террориста задержали в Боливии
новый год 11:01
Пять миллионов туристов посетили Москву в Новый год
в мире 10:49
Армия Израиля нашла ещё один туннель «Хезболлы»
Другие новости
происшествия 10:17
Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Уфе
происшествия 08:37
Шесть иностранных туристов погибли в аварии в Швеции
происшествия 07:19
Восстановлено движение после крушения поезда под Иркутском
происшествия 06:58
Самолёт «Победы» экстренно приземлился в Сургуте
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top