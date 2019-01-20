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Поножовщина произошла в московском метро

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

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Четыре человека подрались в вагоне столичной подземки на станции «Трубная». Один из участников инцидента применил нож, ранив двоих «противников».

Установлено, что в драке участвовало двое человек с одной стороны и столько же с другой. Нападавший задержан, пострадавшим оказывается медпомощь, сообщил News.ru источник в правоохранительных органах российской столицы.

Причины конфликта и другие обстоятельства устанавливаются.

Как писал News.ru, 18 января столичные оперативники задержали в Москве подозреваемого в убийстве человека, произошедшего днём ранее. По версии следствия, пойманный гражданин расправился с потерпевшим из-за денежного долга. Также сообщалось, что один человек получил ранение в массовой драке на парковке торгово-развлекательного центра XL на Дмитровском шоссе в столице.


#москва #метро #драка #поножовщина
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