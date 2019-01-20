Поножовщина произошла в московском метро

https://news.ru/storage/news/c95901620cde037a2dd3c17328750cc3/178bcb3e-f597-4fce-858c-fa89ca9b11c2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Четыре человека подрались в вагоне столичной подземки на станции «Трубная». Один из участников инцидента применил нож, ранив двоих «противников».

Установлено, что в драке участвовало двое человек с одной стороны и столько же с другой. Нападавший задержан, пострадавшим оказывается медпомощь, сообщил News.ru источник в правоохранительных органах российской столицы.

Причины конфликта и другие обстоятельства устанавливаются.

Как писал News.ru, 18 января столичные оперативники задержали в Москве подозреваемого в убийстве человека, произошедшего днём ранее. По версии следствия, пойманный гражданин расправился с потерпевшим из-за денежного долга. Также сообщалось, что один человек получил ранение в массовой драке на парковке торгово-развлекательного центра XL на Дмитровском шоссе в столице.