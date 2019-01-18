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СК обещает миллионы за поимку серийного убийцы старушек

Сергей Булкин/News.ru

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Российские сыщики объявили награду — три миллиона рублей — за поимку серийного убийцы пенсионерок или за информацию, которая поможет задержать изувера. Преступления мужчина совершал на территории Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Республики Татарстан.

Маньяк орудовал в период с 2011 по 2012 год. Его жертвами, по предварительным данным, стали 30 пожилых женщин в возрасте от 75 до 90 лет. Злоумышленник пользовался доверчивостью гражданок, представляясь сотрудником ТСЖ или социальным работником, сообщает официальный сайт СУ СК РФ по Свердловской области.

Фоторобот серийного убийцы СК РФ

Фоторобот серийного убийцы

Фигурант выбирал в качестве орудия удавку. Например — пояс от халата. В настоящее время эпизоды остаются нераскрытыми. В ходе экспертиз правоохранители составили приметы неизвестного: мужчина от 20 до 35 лет, средний рост (около 175 см), худощавый, но не лишён физической силы, рос в неполной семье, имеет криминальное прошлое, образование — среднее.

Ранее News.ru сообщал об убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Одинокую 97-летнюю женщину забили до смерти неизвестные. Злоумышленники вынесли из жилища все ценные вещи, деньги и паспорт пенсионерки. Пострадавшая скончалась в больнице спустя два дня после нападения.


#урал #Свердловскаяобласть #маньяки
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