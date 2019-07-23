Десятилетний Арсений, который вытаскивал девочек из горящих палаток во время пожара в лагере под Хабаровском, сейчас находится в коме. Об этом «
Десятилетний мальчик Арсений, который помогал выводить детей, в частности вытаскивал девочек, сам попал в больницу в посёлке Солнечном и находится в коме,- сообщил собеседник агентства.
Палаточный городок на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края загорелся ночью 23 июля. В результате ЧП погибла 11-летняя девочка, трое детей находятся в коме. Всего пострадали девять человек. Представитель региональных экстренных служб предположил, что причиной возгорания мог стать обогреватель, ранее сообщал News.ru.