Фото: 27.mchs.gov.ru

Трёхлетний ребёнок выпал с 11-го этажа на юго-востоке столицы. На санитарном вертолёте его срочно доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Трёхлетний мальчик по не установленной пока причине упал с 11-го этажа дома № 12 на улице Маршала Голованова (район Марьино), — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Как уточняет...