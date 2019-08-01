https://static.news.ru/photo/7f1eee82-b465-11e9-956d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/Global Look Press

Необычную находку обнаружили в своей квартиры жители Перми. Зайдя в туалет, хозяева нашли на пол огромного полутораметрового питона. По словам испуганных собственников, рептилия была в сонном состоянии. Однако, несмотря на это, они спрятали детей в дальней комнате и вызвали спасателей.

Я зашла в туалет, чтобы вылить старую заварку. Свет даже не включила, он горел в коридоре. В темноте заметила на полу что-то длинное и черное. Включила свет и пришла в ужас, — рассказала хозяйка жилья « Комсомольской правде ».

Прибывшие на место специалисты положили змею в мешок и передали в серпентарий. По их словам, питон был неядовитым, поэтому не представлял никакой опасности. Предположительно, в квартиру он попал через вентиляцию от соседей.

Ранее News.ru писал, что в Индии кот спас детей хозяина от кобры. Домашний питомец обнаружил рептилию в коридоре и не позволил ей добраться до лестницы на второй этаж. Ему потребовалось чуть больше минуты, чтобы схватить её и в зубах вынести на улицу.