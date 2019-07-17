https://static.news.ru/photo/31dd88da-a881-11e9-8989-fa163e074e61_1024.jpg Фото: LausitzNews.de/Erik-Holm Langhof/Global Look Press

Жителю Калининграда на три года запретили въезд в Шенгенскую зону после изъятия из его машины на польской границе более семи тысяч пачек сигарет.

Мужчина пытался въехать на автомобиле Mercedes в Польшу через переход в Гжехотках. Во время досмотра таможенники направили машину в зону углубленного контроля и привлекли служебную собаку. После того, как животное просигнализировало о наличии контрабанды, авто просканировали рентгеновским аппаратом.

Из полученного рентгеновского изображения следовало, что сигареты находятся везде, кроме колес и дверей автомобиля, — сообщает РИА Новости со ссылкой на варминско-мазурское таможенно-налоговое управление Польши.

За четыре часа трое сотрудников таможни извлекли 7359 пачек сигарет. Транспортное средство было изъято, а россиянина вернули обратно и возбудили в отношении него уголовное дело.

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