https://static.news.ru/photo/ed0772a2-b52d-11e9-91b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Хозяева контактного зоопарка «Райский уголок» в Челябинске обнаружили мертвыми половину питомцев. Предполагается, что животные могли погибнуть в результате нападения собак или людей.

Инцидент произошёл в ночь на 2 августа. По словам хозяйки зоопарка Эльвиры Шаймухаметовой, у вольеров были обнаружены звериные следы, поэтому в первую очередь подозрение пало на диких собак.

Однако ветврач, осматривавшая погибших питомцев, обнаружила у части из них ножевые ранения. В связи с этим была вызвана полиция.

Экспертиза уже точно скажет, зверь это был или человек. Возможно, человек с собакой, потому что следы собаки есть. Но тут ножевые ранения у поросят, прям порезы! – цитирует хозяйку зоопарка сайт 74.ru.

Помимо поросят погибли морские свинки, утки, кролик. Зоопарк закрыт для посетителей. На месте происшествия проводят проверку полицейские.

В правоохранительных органах всё же склоняются к версии о гибели животных в результате нападения дикого зверя, поскольку признаков криминальной смерти или жестокого обращения с животными пока не обнаружено.

Ранее News.ru писал, что в зоопарке Пензы погиб жеребёнок шетлендского пони. По словам специалистов, животное насмерть закормили посетители.