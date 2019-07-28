Как сообщили в ГУ МВД по Москве, разбирательство с задержанными 27 июля на несогласованной акции оппозиции в центре столицы завершено. В отношении нарушителей порядка составлены «необходимые документы».
В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы, — говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители также установили, что более 600 этих нарушителей жителями столицы не являются.
Как писал News.ru, сотрудники полиции в ходе несанкционированной акции протеста в Москве задержали более тысячи человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве. Согласно его данным, всего было задержано 1074 человека. Всем им вменяются различные правонарушения.