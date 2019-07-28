В пресс-службе ГУ МВД Кемеровской области сообщили, что в лесу в Яшкинском районе пропал трёхлетний ребёнок во время сбора грибов.

Житель села Власково отправился в лес вместе с тремя детьми, младший и которых потерялся. Он был одет в голубую вязаную кофту, коричневые штаны, синие резиновые сапоги. Как писал News.ru, сотрудники...