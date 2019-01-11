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Полиция задержала «взрывателя» Павелецкого вокзала

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Столичная полиция задержала шутника, который сообщил о том, что Павелецкий вокзал якобы заминирован. Вызов оказался ложным.

Спецслужбы проверили здание вокзала и территорию вокруг, но не нашли взрывных устройств. Предполагается, что задержанный сообщил о бомбе из хулиганских побуждений, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Массовые звонки с ложными сообщениями о минировании различных зданий по всей России начались с сентября 2017 года. За это время анонимы «заминировали» около четырёх тысяч объектов, писал News.ru.


#павелецкийвокзал #хулиганство
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