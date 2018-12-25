Карманник вытащил телефон у москвича во время объятий

https://news.ru/storage/news/a92c160c144c62931a9a916438ead395/6e85e993-faf6-408b-b99d-adcf2322b38d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Подозреваемый в краже мужчина задержан в центре столицы. Он украл у москвича телефон и с его помощью списал со счёта его сбережения.

Полиция задержала уроженца Дагестана 1979 года рождения. 12 декабря в правоохранительные органы обратился мужчина, передаёт АГН «Москва». Он заявил, что неизвестный, войдя к нему в доверие, предложил обняться на прощание.

«Мужчины обнялись, и незнакомец ушел, а заявитель обнаружил, что у него пропал телефон iPhone 6. Впоследствии с расчетного счета москвича были списаны денежные средства на сумму 1,1 млн руб», — рассказали в полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал о том, что в городе Московский неизвестный украл экскаватор-погрузчик, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Как сообщили в полиции, парковка, с которой была угнана машина, была неохраняемой. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.