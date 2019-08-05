https://static.news.ru/photo/4705f866-b77a-11e9-9e4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Во время несогласованного митинга у столичного главка МВД на улице Петровка, 38, в Москве задержаны несколько человек.

Молодые люди собрались у центрального входа в ГУ МВД с плакатами в поддержку фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова.

Участникам незаконной акции удалось простоять перед входом в главк несколько минут, после этого их задержали подошедшие сотрудники полиции, сообщает « Интерфакс ».

27 июля в Москве состоялся несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, которым столичный избирком отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму. Причиной отказа стало заявление о фальсификации собранных ими подписей. Как ранее писал News.ru, в Москве 5 августа арестован девятый обвиняемый по делу о массовых беспорядках.