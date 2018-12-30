Полиция задержала попутчика пропавшей бизнесвумен

Полицейские задержали попутчика, которого пропавший директор двух столичных ресторанов Burger King Ирина Ахматова нашла через сервис Blablacar. Они ехали из Москвы в Тулу.
«Попутчик И.Ахматовой задержан. Его допрашивают», — передаёт слов источника в правоохранительных органах АГН «Москва».
Как ранее писал News.ru, после таинственного исчезновения 29-летней Ирины Ахматовой, взявшей в Москве попутчика через BlaBlaCar, к её родственникам никто не обращался за выкупом. Об этом рассказал муж пропавшей бизнесвумен.